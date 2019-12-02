شكرا لقرائتكم خبر عن 6% مكاسب برنت الشهرية على الرغم من الخسائر الأسبوعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل خام برنت، مكاسب شهرية وصلت لنحو 6% على الرغم من تراجعه على أساس أسبوعي عند تسوية الأسبوع الماضي ب 1.5%، وتكبد الخام الأمريكي خسائر تزيد على 4% مع تجدد التوترات التجارية وارتفاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي.

وتنهي أسعار النفط الشهر على مكاسب بدعم من توقعات بأن أوبك وحلفاءها سيوافقون الأسبوع القادم على تمديد اتفاق لخفض الإنتاج إلى ما بعد مارس.

وأنهت عقود برنت، جلسة التداول منخفضة 1.44 دولار، أو 2.25%، لتسجل عند التسوية 62.43 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع منخفضة 1.5%. ومع هذا فإن خام القياس العالمي سجل أكبر شهر من المكاسب منذ إبريل/‏نيسان مع صعوده حوالي 6%.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.94 دولار، أو 4.4%، لتسجل عند التسوية 55.17 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على انخفاض قدره 4.1% بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب. وعلى أساس شهري قفز الخام الأمريكي حوالي 2.3%، هي أكبر مكاسبه منذ يونيو.

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