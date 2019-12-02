شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات القطاع الصناعى فى الصين تدفع أسهم أوروبا للصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع دعم بيانات إيجابية لأنشطة المصانع فى الصين القطاعات التى تتأثر بالتجارة مثل التعدين والنفط والغاز فضلا عن شركات صناعة السيارات. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى بواقع 0.3% بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش بقيادة شركات التعدين التى لها انكشاف على الصين والتى ربحت 1.2% بينما ساهم صعود سعر النفط فى ارتفاع قطاع الطاقة 0.5%. Advertisements وامتد التفاؤل من الأسواق فى آسيا حيث أظهر مسح خاص أن نشاط المصانع فى الصين سجل توسعا مفاجئا في نوفمبر بأسرع وتيرة فى نحو 3 سنوات مع زيادات قوية فى الإنتاج والطلبيات الجديدة.

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