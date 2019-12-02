شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين: أسعار اللحوم البلدى مستقرة بالأسواق حتى نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن أسعار اللحوم تشهد استقرارا فى الأسواق ، حتى نهاية العام، مشيرا إلي تراجع الإقبال على اللحوم البلدية وذلك لوجود نسبة كبيرة من المستهلكين توجهوا إلى اللحوم السودانية.

وأشار عبد الباسط في تصريح لليوم السابع، أن انخفاض اسعار اللحوم السودانية بالأسواق، لن يؤثر حاليا على أسعار اللحوم البلدية بالأسواق ، وذلك لعدة أسباب حيث أن المستهلك للحوم البلدية له طبيعة خاصة، وإن كان قد خفض من نسبة استهلاكه إلا انه لايفضل اللحوم السودانية او البرازيلية رغم انخفاض اسعارها.

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وأوضح عبد الباسط ان أسعار اللحوم البلدية في الأسواق تبدأ من 110 حتى 130 في المناطق الشعبية، بينما فى المناطق الراقية يتراوح السعر بين 120 حتى 140 جنيها للكيلو.