شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب تحصل على شهادة أفضل شركة مقاولات بأوغندا لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح إدوارد سيكاندي نائب رئيس دولة أوغندا شركة المقاولون العرب شهادة أفضل شركة مقاولات دولية ذات رؤية مستقبلية في مجال البناء والإسكان لعام 2019 نظراً لإسهامات الشركة في تحقيق طموحات ورؤية أوغندا 2040.

ومن جانبه قال المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، إن هذا التكريم يأتي نتاجاً لما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام بالغ بالعلاقات المصرية مع دول القارة الأفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى الالتزام والسمعة الطيبة التي تحظى بهما الشركة بأفريقيا، مضيفاً بأن حجم أعمال الشركة الحالي في دولة أوغندا يبلغ حوالى 200 مليون دولار أمريكي.

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وأشار صلاح إلى أن المقاولون العرب تقوم حالياً بتنفيذ العديد من المشروعات بدولة أوغندا منها طريق تيريني باليسا كومي بطول 67 كم بإجمالي 80 مليون دولار أمريكي وطريق باليسا كامونكولي بطول 44 كم بإجمالي 59 مليون دولار أمريكي وطريق ماساكا بوكاكاتا بطول 41 كم بإجمالي 46 مليون دولار أمريكي وانشاء وتجديد مستشفى كايونجا بإجمالي 14 مليون دولار أمريكي هذا وقد أشادت هيئة الطرق الأوغندية وكذلك وزارة الصحة بجودة ومعدلات إنجاز الأعمال.

وذكر رئيس المقاولون العرب أن الشركة قامت بتنفيذ عدد كبير من المشروعات بدولة أوغندا من بينها إنشاء مستشفى مولاجو العام بالعاصمة كمبالا لصالح وزارة الصحة الأوغندية، وأعمال مشروع تخفيف أثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسى،والعديد من المباني التعليمية والمباني التجارية والطرق.