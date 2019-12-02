المقاولون العرب تحصل على شهادة أفضل شركة مقاولات بأوغندا لعام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح إدوارد سيكاندي نائب رئيس دولة أوغندا شركة المقاولون العرب شهادة أفضل شركة مقاولات دولية ذات رؤية مستقبلية في مجال البناء والإسكان لعام 2019 نظراً لإسهامات الشركة في تحقيق طموحات ورؤية أوغندا 2040.
وأشار صلاح إلى أن المقاولون العرب تقوم حالياً بتنفيذ العديد من المشروعات بدولة أوغندا منها طريق تيريني باليسا كومي بطول 67 كم بإجمالي 80 مليون دولار أمريكي وطريق باليسا كامونكولي بطول 44 كم بإجمالي 59 مليون دولار أمريكي وطريق ماساكا بوكاكاتا بطول 41 كم بإجمالي 46 مليون دولار أمريكي وانشاء وتجديد مستشفى كايونجا بإجمالي 14 مليون دولار أمريكي هذا وقد أشادت هيئة الطرق الأوغندية وكذلك وزارة الصحة بجودة ومعدلات إنجاز الأعمال.
وذكر رئيس المقاولون العرب أن الشركة قامت بتنفيذ عدد كبير من المشروعات بدولة أوغندا من بينها إنشاء مستشفى مولاجو العام بالعاصمة كمبالا لصالح وزارة الصحة الأوغندية، وأعمال مشروع تخفيف أثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسى،والعديد من المباني التعليمية والمباني التجارية والطرق.
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