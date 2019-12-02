شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن مفاجئ فى نشاط المصانع الصينية بأسرع نمو خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مسح للقطاع الخاص اليوم الاثنين بأن نشاط المصانع الصينية أظهر علامات تحسن مفاجئة فى نوفمبر بزيادة النمو إلى أعلى مستوى فى قرابة ثلاثة أعوام، مما يعزز بيانات حكومية إيجابية نشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وصعد مؤشر كايكسين/ ماركت لمديرى مشتريات قطاع التصنيع إلى 51.8 نقطة فى نوفمبر من 51.7 نقطة فى الشهر السابق، وهى أسرع زيادة منذ ديسمبر 2016 عندما بلغ 51.9 نقطة. يفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش على أساس شهرى. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا إلى 51.4 نقطة. Advertisements

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