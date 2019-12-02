شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى للمؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% خاسرا 4.62 نقطة ليصل إلى مستوى 7897.31 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.23% رابحا 139.46 نقطة ليصل إلى مستوى 6381.32 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 3.5 مليون سهم بقيمة 77.1 مليون ريال، وارتفعت أسهم 40 شركة، فيما تراجعت 42 شركة. Advertisements وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.55%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فقطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.11%. وجاء سهم "تبوك الزراعية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.57%، ثم أنعام القابضة نسبة 3.84%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 2.17%، فيما تصدر سهم "ساب للتكافل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.25% ثم كهرباء السعودية بنسبة 0.79%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 0.77%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع هامشى للمؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.