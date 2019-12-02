شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى للمؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 3.5 مليون سهم بقيمة 77.1 مليون ريال، وارتفعت أسهم 40 شركة، فيما تراجعت 42 شركة.
وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 0.72%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.55%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فقطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.11%.
وجاء سهم "تبوك الزراعية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.57%، ثم أنعام القابضة نسبة 3.84%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 2.17%، فيما تصدر سهم "ساب للتكافل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.25% ثم كهرباء السعودية بنسبة 0.79%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 0.77%.
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