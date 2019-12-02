شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحا 4 نقطة ليصل إلى مستوى 6015.32 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحاً 7.170 نقطة ليصل إلى مستوى 6640.75 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.15% خاسراً 7.560 نقطة ليصل إلى مستوى 4782.96 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 88.6 مليون سهم بقيمة 22.1 مليون دينار كويتى عبر 3298 صفقة.

Advertisements

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.17%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%.

وجاء سهم "شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.07%، تليه شركة السكب الكويتية بنسبة 9.06%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 8.93%، فيما تصدر سهم "شركة كامكو للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 7.50%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 6.98%.