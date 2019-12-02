أسمنت تبوك يرتفع بحذر – تحليل صباحي – 02-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت تبوك (3090) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.44% بما يعادل 0.06 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ويعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 14.00، ليستهدف مستوى الدعم 13.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.32 ومستوى المقاومة 14.00.
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