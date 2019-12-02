شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تصعد بفضل بيانات صينية قوية تحد من المخاوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين بأعلى وتيرة فى شهر بعد أن أظهرت بيانات صينية تحسن أنشطة المصانع والطلب المحلى لتهدأ المخاوف بشأن سلامة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

وأغلق المؤشر نيكى مرتفعا 1.01% عند 23529.50 نقطة. ومنذ بداية العام ارتفع المؤشر القياسى 16.38%.

وتألقت الأسهم اليابانية عند الفتح فى رد فعل على بيانات حكومية صدرت يوم الجمعة أظهرت تحسن القطاع الصناعى الضخم فى الصين فى مؤشر على أن إجراءات التحفيز التى تبنتها بكين بدأت تدعم النمو.

واستمرت المكاسب بعد تعديل نتائج مسح منفصل للقطاع الصناعى فى الصين ليظهر أسرع وتيرة نمو فى نحو 3 سنوات، لكن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين تظل تمثل تهديدا للنظرة المستقبلية.

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وعلى المؤشر نيكى ارتفع 200 سهم فى حين انخفض 24.

وكان أكبر رابح على المؤشر من حيث النسبة المئوية شركة صناعة المعدات الكهربائية جى.إس. يواسا التى ارتفع سهمها 4.02% تلتها تايو يودن التى زادت أسهمها 3.80% وشركة معدات الآلات هيتاشى زوسن التى ارتفعت أسهمها 3.57%.

كما زادت الأسهم اليابانية بعدما تراجع الين لأقل مستوى فى 6 أشهر عند 109.73 مقابل الدولار. وارتفع المؤشر توبكس 0.89% إلى 1714.49 نقطة.