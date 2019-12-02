شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة السعودية تستحدث حدا أعلى لمؤشر السوق الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بورصة تداول السعودية اليوم الاثنين، إنها تستحدث حدا أعلى لمؤشر الأسهم بنسبة 15 بالمئة لتقليص سيطرة الشركات الأكبر. يأتي الإجراء قبيل إدراج متوقع لشركة النفط الحكومية العملاقة المملوكة للدولة أرامكو السعودية في بورصة المملكة. وقالت تداول في بيان "وفي حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى السموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية".

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