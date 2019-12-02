شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج روسيا اليومى من النفط يرتفع فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية اليوم الاثنين، أن إنتاج البلاد النفطى بلغ 11.244 مليون برميل يوميا فى نوفمبر، بارتفاع عن 11.229 مليون برميل يوميا فى أكتوبر. وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.019 مليون مقابل 47.49 في أكتوبر. وكان إنتاج الغاز الشهر الماضي 64.04 مليار متر مكعب، بما يعادل 2.13 مليار متر مكعب يوميا، مقابل 61.97 مليار متر مكعب في أكتوبر.

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