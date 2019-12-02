مصدر: متوسط سعر خام دبى ينتعش ليسجل 61.97 دولار للبرميل فى نوفمبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بقطاع النفط اليوم الاثنين، إن متوسط السعر المعروض لخام دبي القياسي للشرق الأوسط على منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير انتعش في نوفمبر ليسجل 61.974 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.

وفيما يلي المتوسطين الشهريين لخامي دبي وسلطنة عمان في نوفمبر على بلاتس. ويستخدم منتجو الخام في الشرق الأوسط تلك الأسعار لتحديد أسعار البيع الرسمية لخاماتهم كل شهر بعلاوات أو بخصم.

عدلت أرامكو السعودية المرجع التسعيري لتحديد أسعار البيع الرسمية لخامها إلى آسيا من أكتوبر 2018، ليصبح سعر القياس هو متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة بلاتس والعقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.