شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصبح مليونيرا فى أقل من عام ؟.. انستجرام يقدم إجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلم الثراء السريع يداعب عقول أغلب البشر ، فالأغلبية العظمى تسعى للثراء على اعتبار انه وسيلة للراحة من مشاق الحياة ومن أعبائها ولا سيما فى دول العالم الثالث.

والسؤال كيف يمكن لأي فرد أن يصبح مليونيرا فى أقل من عام؟

من المعروف أن مسالة الوصول إلى الثراء تغيرت، فقديما حتى تكون ثريا إما أن تكون وارثا للملايين من أسرتك ، أو أن تخترع اختراعا كبيرا او دواء او حتى ماكينة يتم شراء حق تصنيعها وتسويهقا عالميا.

وكم من الاثرياء عرفوا طريقهم الى العالم بتلك الطريقة.

لكن مفهوم الثراء ايضا تغير فمنذ عشرين او ثلاثين عاما يمكن ان يطلق عليك ثريا لو امتلكت مليون جنيه مثلا اما الآن فلكى تكون ثريا لابد ان تضيف صفرين على الاقل لهذا الرقم فى ظل وجود اثرياء تصل ثرواتهم الى 120 مليار دولار او اقل قليلا امثال جيف بيزوس مؤسس امازون او بيل جيتس وغيرهم .

عودة مرة أخرى إلى الثراء وكيفية تحقيقه هذه الأيام ، الأمر وإن كان يبدو سهلا ، إلا انه يحتاج إلى مجهود ، فباب الثراء الآن يرتبط بالتكنولوجيا هى فقط ما يمكنها أن تحولك من فقير إلى ثريا، ربما فى اقل من عام، وذلك عن طريق عالم السوشيال ميديا، وهو عالم متشعب ومن خلال تجارب الأثرياء يمكنك مثلا فتح قناة على اليوتوب هناك من يربح كثيرا من القناة خاصة إن زاد عدد المشتركين فيها، وتخطت مشاهدات الفيديوهات حاجز المليون مشاهدة فعلى سبيل المثال تتراوح الأرباح الشهرية من 10 الاف دولار إلى أرقام تصل الى 100 ألف دولار، إلا إن هذا الأمر يحتاج إلى فريق عمل متخصص وتقنيات كبيرة.

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ومن وسائل الثراء نشر فيديوهات أو صور على الفيس أو انستجرام أو توتير وغيرها من وسائل التواصل.

على سبيل المثال ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن رونالدو يحصل على عائد مالي سنوي من نشاطه الدعائي على انستجرام تصل قيمته إلى 36.9 مليون جنيه استرليني، وهذا رقم يفوق ما يتقاضاه “الدون” مع فريق يوفنتوس، حيث يبلغ راتبه السنوي 26.25 مليون.

ويتصدررونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، قائمة النجوم الأكثر تحقيقاً لعائد مالي من استخدامه موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” في أمور دعائية، حيث يحصل مقابل المنشور الواحد على 780 ألف جنيه إسترليني.

وفقاً لقائمة نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، جاء رونالدو، الذي وصل إلى 700 هدفاً طوال مسيرته الكروية، في المرتبة الأولى بعائد مالي يصل إلى 38.2 مليون إسترليني خلال العام الماضي، وهذا رقم يعادل أكثر من الضعف مقارنة بما حققه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني(18.7 مليون).

فيما يربح النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، 165 ألف دولار- أى ما يعادل - 3 ملايين جنيه مصرى من كل منشور يقوم بنشره على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وذلك بحسب ما كشف عنه "هوبير" المختص في إدارة وتسويق منصات التواصل الإجتماعي.

يبقى ان نقول لكى تصل إلى تلك الارباح لابد أن يكون لك متابعين بالملايين وهذا أمر يمكن تحقيقه ، والا فلتقدم اختراعا جديدا او عقارا او علاجا لمرض مزمن لتكون ثريا وعالما وخادما للإنسانية .