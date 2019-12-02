شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للأعلى له في أكثر من ستة أشهر أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 30 من أيار/مايو، حينما اختبر الأعلى له منذ 23 من الشهر ذاته أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 109.64 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.51 بعد أن حقق الزوج الأعلى له في أكثر من ستة أشعر عند 109.73، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.48.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 7.1% مقابل 1.9% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.1%، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها البرمجيات ارتفاعاً 7.7% مقابل تراجع 1.7% في الربع الثاني.

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وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثالث أكبر دولة صناعية في العالم والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.9 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات عند 48.6 ومقابل 48.4 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 51.3 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في أيلول/سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.2 مقابل 48.3 في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.0 مقابل 45.5 في تشرين الأول/أكتوبر.