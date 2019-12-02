الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 02-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك اختراقاً لمستوى 0.9990 واستقر بإغلاق يومي فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مكاسب متوقعة للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يتواجد عند 1.0070.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، مع الإشارة إلى أن كسر 0.9990 والثبات دونه من جديد سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف مناطق 0.9836 بشكل رئيسي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9950 والمقاومة 1.0070
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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