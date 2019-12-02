شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي في مسار ضيق – تحليل - 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، والذي يستقر دون المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة دون تغيير، بانتظار زيارة مستويات 0.6725 ثم 0.6670 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستوى 0.6840 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6720 والمقاومة 0.6800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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