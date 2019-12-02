شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه ضغط سلبي قوي – تحليل - 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر عقود خام برنت خسائر قوية يوم الجمعة الماضي، حيث كسر مستوى 62.50 بقوة واندفع ليقترب من مستوى 60.00، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع للفترة القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 59.60 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 62.50 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط