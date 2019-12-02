شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر النفط حول مستوى 56.00 بعد الانخفاض القوي الذي شهده يوم الجمعة الماضي، بعد الأنباء حول عدم توجّه أوبك لخفض الإنتاج خلال الفترة القادمة، ليقع السعر تحت ضغط سلبي نتوقع أن يدفع التداولات لاختبار مستوى 54.60 مبدئياً.
لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً على المدى اللحظي، وكسر المستوى المستهدف سيمد خسائر النفط لتصل إلى مناطق 51.80، مع الإشارة إلى أن اختراق 57.40 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر للتعافي من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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