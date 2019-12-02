شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض بهدوء – تحليل - 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة دون مستوى 16.96 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، يعززه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 16.33 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
نذكّر بأن الثبات دون 17.25 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تصل إلى 17.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.60 والمقاومة 17.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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