الاقتصاد

الذهب يحاول بإيجابية – تحليل - 02-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب اختراقاً لمقاومة القناة الفرعية الهابطة، لكنه يبدأ اليوم بميل هابط في طريقه للعودة إلى هذه القناة، حيث شكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء.

 

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح الميل الهابط لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن هدفنا الأول يتواجد عند 1447.00، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 1413.10 كمحطة تالية، بينما سيبقى الاتجاه الإجمالي الهابط قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1489.10 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1440.00 والمقاومة 1470.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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