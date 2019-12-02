شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول الاختراق – تحليل - 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي محاولات إيجابية ملحوظة يوم الجمعة الماضي وحاول اختراق مستوى 1.3295، ليقدّم إشارات على توجه السعر لمواصلة الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، بانتظار تأكيد الاختراق لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3380 كمحطة إيجابية تالية.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية الآن، ليحفّز السعر على استئناف المحاولات الإيجابية اليوم، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 1.3240 لاستمرار الاتجاه الصاعد المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3240 والمقاومة 1.3360

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد