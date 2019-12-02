شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الارتفاع – تحليل - 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية ليبتعد عن مستوى 109.33، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 110.50.

المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدّمان إشارات إيجابية تدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 109.33 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد