الجنيه الإسترليني يحاول بإيجابية – تحليل - 02-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بعد اختبار المقاومة المخترقة للقناة الفرعية الهابطة، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 1.3045 بشكل رئيسي.
يجب الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.2840 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض واستهداف مناطق 1.2670 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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