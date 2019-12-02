شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفقد العزم – تحليل - 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار عند المتوسط المتحرك 50 الذي التقى مع المقاومة الفرعية 1.1030، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، ليدعم فرص الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مناطق 1.0950 بشكل رئيسي.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.1065 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0930 والمقاومة 1.1065
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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