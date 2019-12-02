شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان الكويتي يصل لمفاوضات متقدمة للاستحواذ علىبنك "لندن والشرق الأوسط" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بنك بوبيان إنه في مرحلة متقدمة حالياً من المفاوضات مع بنك لندن والشرق الأوسط.

وأوضح البنك في بيان للبورصة الكويتية، لتقديم عرض نقدي منه بغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المُصدرة لـ"لندن والشرق الأوسط"، بمبلغ في حدود 158 مليون دينار كويتي.

وأضاف أن ذلك الاستحواذ بخلاف الأسهم المملوكة حالياً من بنك بوبيان وشركته التابعة التي تبلغ نحو 27.91 % من الأسهم المُصدر لبنك لندن والشرق الأوسط وأسهم الخزينة.

ولفت إلى أنه حتى تاريخه، لم يتم تقديم أي عرض نهائي أو مُلزم، ولا يمكن في هذه المرحلة تأكيد أنه سيتم تقديم عرض في النهاية للاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط، وكذلك لا يمكن تأكيد أي من شروط العرض في حال تقديمه.

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وأوضح البنك أنه ومع ما تقدم من إيضاح؛ فإنه من الصعب التكهن وتأكيد ما إذا كان نشاط التداول على سهم "بوبيان" كما في 28 نوفمبر الماضي مُرتبط بالمفاوضات المذكورة.

وأشار إلى أن ذلك نظراً لاتخاذ البنك كافة التدابير اللازمة على إبقاء تلك المفاوضات بسرية كاملة. ولفت البنك إلى أنه سيقوم بالإعلان فوراً في حال تقديم "بوبيان" لعرض نهائي أو مُلزم للاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط.

وأعلن بنك بوبيان مؤخرا عن حصوله، على موافقة نهائية من بنك الكويت المركزي على إصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 1 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وأفاد البنك، في بيان لبورصة "الكويت"، بحصوله أيضاً على موافقة المركزي على طرح الإصدار الأول منه بقيمة لا تتجاوز 500 مليون دولار أمريكي أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى.