شكرا لقرائتكم خبر عن الائتمان الكويتي: 250 مليون دينار التمويلات العقارية في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بنك الائتمان الكویتي، إن إجمالي القروض العقاریة المصروفة منذ بدایة 2019 وحتى نھایة نوفمبر الماضي بلغ 250 ملیون دینار كویتي.

وأوضح البنك أنه تم صرف القروض بمعدل شهري بلغ 25 مليون دينار كويتي، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".

وذكرت إحصائية للبنك، أن إجمالي القروض العقاریة، وقروض المرأة، والمنح المقدمة في شھر نوفمبرالماضي، بلغ نحو 23.28 ملیون دینار.

في حين أن إجمالي قروض المحفظة العقاریة المصروفة خلال الشھر ذاته بلغ 140 ألف دینار كويتي.

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وأوضح البنك أن القروض الممنوحة لبناء قسائم خاصة بلغت 1.72 ملیون دینار.

وقام البنك بإقراض لبناء القسائم الحكومیة بنحو 12.40 ملیون دینار.

وأشار البنك إلى صرف نحو 178 ألف دینار، لتوسعة وترمیم السكن الخاص و1.58 ملیون دینار، لتوسعة وترمیم بیوت حكومیة.

وقال البنك إن إجمالي منح ذوي الاحتیاجات الخاصة بلغ 2.90 ملیون دینار.

ولفت إلى أنه صرف من قروض المحفظة نحو 125 ألف دینار، لقروض التوسعة والترمیم و15 ألف دینار للترمیم.