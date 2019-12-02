شكرا لقرائتكم خبر عن ملكية المستثمر الأجنبي بالأسهم السعودية ترتفع إلى 9.25% في نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت ملكية المستثمر الأجنبي بنسبة 0.21% لتصيح 9.25% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق السعودي بنهاية نوفمبر الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في "تداول" بتلك الفترة بحوالي 1.5% إلى أكثر من 1.8 تريليون ريال، بحسب بيان لـ"تداول" على موقعها الإلكتروني.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق السعودية خلال شهر نوفمبر حوالي 58 مليار ريال، بانخفاض 6% مقارنة مع أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن السوق السعودية ينتظر حدثا مهما خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وهو إدراج أسهم أرامكو، عملاق النفط العالمي، وبدء التداول على أسهمها.

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وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.