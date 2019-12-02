شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يطرح مشروعاً لنظام المدفوعات للنقاش والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن طرح مسودة جديدة لنظام المدفوعات وخدماتها وذلك للعموم والمُهتمين بالمملكة لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم بالمشروع اعتباراً من مطلع الاسبوع الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني إن المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للبنية التحتية للمدفوعات لمواكبة التطورات في مجال المدفوعات ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، وذلك سعياً لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأشارت "ساما" إلى أنه روعي في إعداد مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة؛ الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال المدفوعات، إضافةً إلى عقد عدة ورش عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة المكاتب الاستشارية المختصة، آخذين بعين الاعتبار مبادئ البنية التحتية للسوق المالية.

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وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، وكذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 جمادى الأول 1440هـ.

ودعت "ساما" العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 4 جمادى الأول 1441هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م.

وأضافت أَن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذا النظام.

وكشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في نوفمبر الماضي عن مناقشتها عددا من القضايا أبرزها التحديات التي تواجه العملات المشفرة، وقضية الاستقرار المالي.