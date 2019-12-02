شكرا لقرائتكم خبر عن النقل السعودية تكشف عن 14 مشروعاً جديداً بـ994 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دشنت وزارة النقل السعودية مؤخرا 14 مشروعاً بمنطقة الباحة بقيمة 993.8 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن وزير النقل صالح الجاسم أطلق 14 مشروعاً بإجمالي أطوال بلغ نحو 239.5 كيلو متر.

وأشار البيان إلى أن ذلك ضمن حزمة مشروعات أطلقتها الوزارة في منطقة الباحة.

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ودشنت الوزارة 6 طرق رئيسية بطول 52.9 كيلو متر.

ولفت البيان إلى أنه تم إطلاق 38 وصلة زراعية بطول 173.689 كيلو متر، كما تم تدشين 4 عقبات بطول 13 كيلو متراً.

يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي وافق أكتوبر الماضي على ماتم رفعه من وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها