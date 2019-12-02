الاقتصاد

النقل السعودية تكشف عن 14 مشروعاً جديداً بـ994 مليون ريال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تكشف عن 14 مشروعاً جديداً بـ994 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دشنت وزارة النقل السعودية  مؤخرا 14 مشروعاً بمنطقة الباحة بقيمة 993.8 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن وزير النقل صالح الجاسم أطلق 14 مشروعاً بإجمالي أطوال بلغ نحو 239.5 كيلو متر.

وأشار البيان إلى أن ذلك ضمن حزمة مشروعات أطلقتها الوزارة في منطقة الباحة.

Advertisements

ودشنت الوزارة  6 طرق رئيسية بطول 52.9 كيلو متر.

ولفت البيان إلى أنه تم إطلاق 38 وصلة زراعية بطول 173.689 كيلو متر، كما تم تدشين 4 عقبات بطول 13 كيلو متراً.

يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي وافق أكتوبر الماضي على ماتم رفعه من وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النقل السعودية تكشف عن 14 مشروعاً جديداً بـ994 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا