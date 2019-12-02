شكرا لقرائتكم خبر عن "المنشآت السياحية": الوزارة تتخذ إجراءات رقابية على الفنادق قبل الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الفنادق والمنشآت السياحية أن هناك لجان من وزارة السياحة تقوم بمعاينة فنادق الأقصر وأسوان الثابتة والعائمة، وذلك لمتابعة التجهيزات الخاصة بموسم الكريسماس والذى يأتى هذا العام وسط انتعاشه كبيرة للسياحة المصرية.

وقال العاصى لليوم السابع إن الوزارة تتخذ إجراءات عاجلة للرقابة على الفنادق قبل موسم الكريسماس، حيث هناك لجنة متواجدة حاليا فى الأقصر وأسوان لمتابعة تجهيزات الفنادق العائمة والثابتة، فى حين أنهت لجنة الوزارة تفتيشها على فنادق شرم الشيخ منذ أسبوعين، وذلك للتأكد من كافة الإجراءات فى الفنادق والمنتجعات لخروج الموسم الشتوى والكريسماس بشكل يليق بالمقصد السياحى المصرى.

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وعن تقديم الفنادق للوزارة لتصاريح الحفلات خلال ليلة رأس السنة أشار العاصى إلى أن الفنادق ستبدأ التقديمات بعد منتصف ديسمبر، حيث لازالت الإدارات فى الفنادق ترسم خريطة الاحتفالات الخاصة بها، فى حين خلال العشر أيام الآخيرة من الشهر الجارى ستظهر بشكل نهائى كم عدد الحفلات، والفرق المشاركة سواء من داخل مصر أو من خارجها.

وتشهد نسب الإشغالات فى الأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوى ارتفاعات كبيرة، وتأتى فى المقدمة السياحة الألمانية واليابانية و الصينية حيث تتصدر الحجوزات خلال موسم الكريسماس وهى سياحة ذات إنفاق مرتفع.