شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن قصة بناء أول مفاعل نووى بالعالم فى أمريكا بـ2 ديسمبر 1942 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذا اليوم من 2 ديسمبر عام 1942، شغلت الولايات المتحدة أول مفاعل نووي في العالم بولاية شيكاغو الأمريكية بإشراف العالم الإيطالي إنريكو فيرمي.

بني "شيكاغو بايل" في سرية في جامعة شيكاغو في عام 1942 خلال الحرب العالمية الثانية كجزء من مشروع مانهاتن في الولايات المتحدة.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن المفاعل النووي عبارة عن منشآت ضخمة يتم فيها السيطرة على عملية الإنشطار النووي حيث يتم الاحتفاظ بالأجواء المناسبة لاستمرار عملية الانشطار النووي دون وقوع انفجارات أثناء الانشطارات المتسلسلة.

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وتستخدم المفاعلات النووية لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية وتصنيع الأسلحة النووية وازالة الأملاح والمعادن الأخرى من الماء للحصول على الماء النقي وأغراض أخرى.

وإنريكو فيرمي عالم فيزياء من إيطاليا فاز بجائزة نوبل في الفيزياء عام 1938 وغادر إيطاليا بعد صعود الفاشية إلى سدة الحكم واستقر في نيويورك في الولايات المتحدة وكان من أوائل من اقترحوا بناء أول مفاعل نووي مع زميله ليو زيلارد الذي كان يهوديا من مواليد المجر وكان الغرض الرئيسي من هذا المفاعل هو تصنيع الأسلحة النووية.

بينما قام الاتحاد السوفيتي ببناء أول محطة نووية في العالم لإنتاج الطاقة الكهربية وهي محطة أوبنينسك النووية عام 1954.

وفي عام 1951 تم وللمرة الأولى إنتاج الطاقة الكهربائية من مفاعل أيداهو في الولايات المتحدة.