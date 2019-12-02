شكرا لقرائتكم خبر عن شركة السور لتسويق الوقود (SOOR) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الاحد، حيث أغلق عند مستوى 121 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة وايضا منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، كما استقر السهم اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه استمرار الارتفاع الحالي للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 124 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 120 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 120 وبين مستوى المقاومة هو 122 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد