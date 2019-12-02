الخليجية للإستثمار البترولي (GPI) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 02-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 18 فلس، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى 19٫90 فلس، لنزلق السهم بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 17 فلس كمستوى اول ثم 15٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20٫50 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17 فلس وبين مستوى المقاومة هو 19 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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