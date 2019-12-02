شركة الصلبوخ التجارية (SALBOOKH)يرتفع لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 02-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند 46 فلس وتجاوزه حيث أغلق امس الاحد عند 46٫30 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم منذ بداية شهر يونيو الماضي، كما انهى السهم الجلسة اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 52 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 45 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 45.1 وبين مستوى المقاومة هو 47.6 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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