شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد (AUB) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في اشارة الى تقريرنا الاخير والذي اشرنا فيه الى ان السهم يواجه مستوى المقاومة 280 فلس، فقد تمكن السهم من تجاوز هذا المستوى، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 280 فلس، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 300 فلس، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 277 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 282 وبين مستوى المقاومة هو 289 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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