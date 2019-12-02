شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الدولي (KIB) يعوض خسائر اسبوع -تحليل صباحي- 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 272 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما نجح السهم في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما قد يمنح السهم ارتفاعا للوصول لمستوى المقاومة 278 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم مستوى 267 فلس٫

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 270 وبين مستوى المقاومة هو 275 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد