شكرا لقرائتكم خبر عن أنعام القابضة يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أنعام القابضة (4061) الارتفاع في آخر جلساته، بعدما حاول السهم جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، بعدما نجح في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بالضغط الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 3.42% بما يعادل 0.31 نقطة، ولكن نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 10.92، طيلة ثبات الدعم 8.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 10.92.