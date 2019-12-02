شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية المغاربية القابضة (GNAHC) يكتسي باللون الاحمر -تحليل صباحي- 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق عند مستوى 57٫50 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية ناتجة من ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، ويواجه السهم حاليا مستوى الدعم 57 فلس ، وفي حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 53 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 56.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 58.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط