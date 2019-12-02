زين السعودية يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 02-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم زين السعودية (7030) ارتفاعاً في آخر جلساته، ويأتي ارتفاع السهم نتيجة حاجته لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في محاولة منه لتعويض بعضاً من خسائره السابقة، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 4.19% بما يعادل 0.46 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 11.50، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 10.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.80 ومستوى المقاومة 12.00.
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