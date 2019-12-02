شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض بمنطقة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الرياض (1010) بصورة طفيفة في آخر جلساته، وذلك في ظل استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة المحوري 22.40، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 14.90 إلى 29.90)، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، واقتراب السهم من ملامسة مقاومته، ليسجل السهم خسائر قليلة بلغت نسبتها -0.18% بما يعادل -0.04 نقطة.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 20.63 الذي يمثل النسبة الذهبية منها 61.8%، طيلة استقراره أدنى مستوى 22.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.08 ومستوى المقاومة 22.40.