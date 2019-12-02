شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الديرة القابضة (ALDEERA) يسهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 13 فلس، الا انه تراجع ليغلق في المنطقة الحمراء عند 11٫20 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 12 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 10٫20 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12٫50 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 12 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الديرة القابضة (ALDEERA) يسهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 02-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.