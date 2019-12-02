شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الديرة القابضة (ALDEERA) يسهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد مرتفعا عند مستوى 13 فلس، الا انه تراجع ليغلق في المنطقة الحمراء عند 11٫20 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 12 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 10٫20 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12٫50 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10.2 فلس وبين مستوى المقاومة هو 12 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط