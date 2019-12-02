شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا طيلة الأسبوع الماضي، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 6633 نقطة، وهو اعلى مستوى يحققه المؤشر منذ منتصف شهر أغسطس الماضي، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 6600 نقطة، مما يمهد الطريق لمستوى المقاومة التالي عند 6800 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6500 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,565 بينما مستوى المقاومة هو 6,670 نقطة