شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الأسبوع مرتفعا -تحليل صباحي- 02-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر اولى تداولات الأسبوع الحالي مرتفعا، حيث أغلق امس الأحد عند مستوى 10192 نقطة، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 10200 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 10000 نقطة كمستوى اول ثم 9750 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10300 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,152 بينما مستوى المقاومة هو 10,216 نقطة