المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 02-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي، مستفيداً من استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.55% بما يعادل 42.871 نقطة، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر في الأعلى، بشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
توقعاتنا تشير إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 7,924.14، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة المهمة عند 8,128.37.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,020.88.
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عدد أسهم الشركات الرابحة 127
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 50
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عدد أسهم الشركات الثابتة 17
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عدد أسهم الشركات المتداولة 194
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