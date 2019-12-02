شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع والشهر إيجابية عقب اتساع القطاع الصناعي في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري على اللون الأخضر مدعومة باتساع القطاع الصناعي في الصين لأول مرة في سبعة أشهر خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بخلاف التوقعات، كما عكس القطاع الخدمي أيضا السبت الماضي اتساعاً فاق التوقعات خلال الشهر ذاته وفقاً لبيانات اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP)، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين اليوم الاثنين.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأحد أفادت صحيفة جلوبال تايمز بأن الحكومة الصينية تريد أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن فرضها رسوم جمركية على السلع والبضائع الصينية كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق التجارة المرتقب بين الطرفين ضمن الجهود الرامية للحد من تفاقم الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان وأكبر دولتان صناعيتان في العالم والتي تخطت عامها الأول مؤخراً.

وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار الاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الأربعاء الماضي على مشروع قانون يدعم المحتجين في هونج كونج، الأمر الذي استنكرته الصين في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تابعنا الجمعة الماضية تصريحات وزارة الخارجية الصينية بأن بكين ستتخذ "إجراءات مضادة قوية" ضد واشنطون، وذلك عقب ساعات من تصريحات أخرى للوزارة بأن واشنطون لديها "نوايا شريرة".

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.97% ليربح 16.49 نقطة ويصل إلى المستوى 1,715.85، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.11% ليربح هو الأخر 257.97 نقطة ويصل إلى المستوى 23,551.88.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.40% ليربح 15.44 نقطة ويصل إلى المستوى 3,844.11، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.25% ليربح هو الأخر 7.29 نقطة ويصل إلى المستوى 2,879.28.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.39% ليربح 102.34 نقطة ويصل إلى المستوى 26,448.83، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.45% ليربح هو الأخر 9.33 نقطة ويصل إلى المستوى 2,097.29.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.08% ليربح 9.34 نقطة ويصل إلى المستوى 11,325.92، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.61% ليربح 41.80 نقطة ويصل إلى المستوى 6,887.80.