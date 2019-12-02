شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 0.6773 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6764، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6774، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6756.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت انكماشاً إلى ما قيمته 48.1 مقابل 51.6 في تشرين الأول/أكتوبر، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مقياس التضخم من قبل معهد ملبورن (MI) والتي أوضحت الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر الأرباح التشغيلية للشركات والتي أظهرت تراجع 8.1% مقابل ارتفاع 4.8% والتي عدلت من ارتفاع 4.5% في الربع الثاني الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0%، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات الوظائف والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 1.7% مقابل ارتفاع 1.0% في تشرين الأول/أكتوبر.

Advertisements

كما تابعنا أيضا الكشف عن بيانات سوق الإسكان الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت تراجعاً 8.1% مقابل ارتفع 7.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 1.0%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 23.6% مقابل 17.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 18.0%.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي مع صدور بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيتها للاجتماع الثاني على التوالي بعد أن تم خفضها هذا العام بواقع 25 نقطة أساس ثلاثة مرات إلى 0.75%، وذلك قبل أن نشهد بعد غداً الأربعاء الكشف عن بيانات النمو للربع الثالث الماضي والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 51.3 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.5% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 49.2 مقابل 48.3 في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.0 مقابل 45.5 في تشرين الأول/أكتوبر.