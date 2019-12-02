شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع تصاريح البناء في استراليا يفوق التوقعات خلال تشرين الأول/أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة تصاريح البناء لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أوضحت تراجعاً 8.1% مقابل ارتفع 7.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، لتعد القراءة الحالية بذلك أسوء من توقعات المحللين التي أشارت إلى تراجع 1.0%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 23.6% مقابل 17.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 18.0%.

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