شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تناقش الإصلاحات الاقتصادية المصرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالذكرى الثانية لإطلاق البوابة الاقتصادية Business Forward، والتي تغطي بشكل متعمق الرؤى الاقتصادية والمالية في مصر والعالم.

تقام الاحتفالية مساء اليوم، تحت عنوان "ماذا بعد الإصلاح الاقتصادي في مصر؟.. نظرة مستقبلية" وتشمل عدة جلسات مدة كل منها 15 دقيقة يتحدث فيها خبراء من الحكومة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية التي تقدم رؤى اقتصادية للجمهور حول الخطوات التالية التي يتعين على الدولة اتخاذها بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وبحسب جدول أعمال المؤتمر سيكون ضمن المتحدثين رجال أعمال بارزين وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين منهم الدكتور شريف كامل، عميد كلية الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس الغرفة الامريكية ، وغادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمراقبة والإصلاح الإداري، ومحمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية (EGX)، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي، وعدد كبير من رجال القطاع الخاص.