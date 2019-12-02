شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تؤكد أن 52% من المنشآت الصناعية لا تشترط عند التوظيف وجود خبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن 52% من المنشآت الصناعية التي شاركت في المسح الذي أجراه المركز لا تشترط وجود خبرة لشغل الوظائف المتوقعة في الوقت الحالي، كما يوجد اختلاف في أهمية الخبرة المطلوبة ما بين المنشآت وفقا للأحجام والتوزيع الجغرافي والقطاعات.

ورصدت الدراسة التي شارك فيها نحو 516 منشأة صناعية، أن المنشآت الكبيرة هي التي تتطلب سنوات أعلى من الخبرة، كما أن المنشآت القائمة بالوجه القبلي والقاهرة تتطلب سنوات خبرة أعلى، بينما المنشآت بالوجه البحري تتطلب سنوات خبرة أقل، وكان متوسط سنوات الخبرة المطلوبة في صناعة الأثاث هي الأعلى بين القطاعات.

وتركزت المستويات الوظيفية المطلوبة لسوق العمل حاليا في فئتي الفنيون وعمال تشغيل الماكينات، كما أن الطلب الحالي على العمالة لا يتضمن كل المستويات الوظيفية في كل القطاعات، واقتصر طلب قطاع الجلود على عمال تشغيل الماكينات والتجميع فقط، ويعتبر قطاعي الملابس الجاهزة والمنسوجات هي الأكثر طلبا لعمال تشغيل الماكينات والتجميع، بينما يعتبر قطاعي المستحضرات الصيدلانية أكثر القطاعات طلبا لأخصائيين، وأخيرا يعتبر قطاع الصناعات الهندسية هو الأكثر طلبا على الفنيين ومساعدي الأخصائيين.

وقدرت الدراسة عدد الوظائف الخالية حاليا بنحو 4 آلاف و556 وظيفة على مستوى العينة، موزعة بين الوجه البحري بواقع 1330 وظيفة، يليها الوجه القبلي بواقع 1280 فرصة عمل ثم محافظة الاسكندرية بنحو 1157 وظيفة، وأخيرا محافظة القاهرة بواقع 789 وظيفة، وكانت صناعة الملابس الجاهزة في صدارة القطاعات التي شهدت وظائف خالية بواقع 2250 وظيفة.