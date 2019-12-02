شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الاقتصادي الأمريكي جارى بيكر فى يوم مولده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولد الاقتصادى الأمريكى جاري بيكر فى مثل هذا اليوم 2 من ديسمبر 1930، وبيكر هو عالم اقتصاد وحائز على جائزة نوبل ولد في بوتسفيلي بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية وكان والدة يمتلك شركة تجارية صغيرة بعد رحيله من مونتريال "أوروبا الشرقية" مع أسرته إلى الولايات المتحدة ،وكانت دراسة جراي الابتدائية والثانويه في بروكلين.

وفى دراسته الثانوية بدأ اهتمامه بالرياضيات وكان استثمارا هائلا في الرياضيات في جامعة برنستون لزيادة استخدام الرياضيات في الاقتصاد.

و قرر الذهاب إلى جامعة شيكاغو للدراسات العليا في الاقتصاد وكان أول لقاء في 1951 مع ميلتون فريدمان في سياق الاقتصاد الكلي واكد له ان النظرية الاقتصادية ليست لعبة بل هي أداة قوية لتحليل العالم الحقيقي.

و نشر كتابا في 1957 ويتضمن الكتاب أول جهد منظم لاستخدام النظرية الاقتصادية لتحليل تأثيرات التوظيف والوظائف للاقليات ،ثم انتقل الي كولومبيا في المكتب الوطني للابحاث الاقتصادية، ثم في مانهاتن كتب كتابا عن رأس المال البشري كان نتاجا طبيعيا لأول مشروع بحثي للمكتب وخلال هذه الفترة كتب أيضا كثيرا عن المواد المذكورة في تخصيص الوقت والجريمة والعقاب، والسلوك الرشيد وفي كولومبيا بدأ العمل في ورشة عمل عن الاقتصاد والمواضيع المتصله به وشمل هذا الزراعة وبعد سنوات قليلة انضم يعقوب مينسر في كولومبيا وأصبح المدير المشارك لحلقة العمل حيث كتبا معا ابحاثا حول رأس المال البشرى.

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وفي عام 1970، عاد إلى شيكاغو و وجد هناك اجواء مشجعة في قسم لا يزال قويا خصوصا مع جورج ستجللر وهاري جونسون. وقد طور النظرية الاقتصادية لمحاولة فهم معدلات المواليد وحجم الأسرة، اي النظر في مجمل قضايا الاسرة : الزواج والطلاق والايثار تجاه الأعضاء الاخرين، الاستثمار في الأطفال.

وقد نشر في ذلك سلسلة مقالات في السبعينات وتوجت في عام 1981 في اطروحة للأسرة حيث استمر العمل على هذا الموضوع كثيرا، وقد نشرت الطبعة الموسعه عام 1991. لقد حاول ليس فقط فهم محددات الطلاق، وحجم الأسرة، وما شابه ذلك، بل آثار التغيرات في تكوين الاسرة وهيكلها على عدم المساواة والنمو الاقتصادي ، و توفي في 3 مايو 2014 ، عن عمر ناهز ال84 عاما .